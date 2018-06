Korité 2018: Pas encore de hausse des prix des denrées à Dakar

Mardi 12 mai 2018, 14 heures. Ce n’est pas encore le grand rush au marché de Castor où PressAFrik a fait un tour pour s'enquérir de l'état des prix des denrées les plus utilisées pendant les fête du genre de la Korité, qui sera célébrée au plus dans trois jours.



Des sacs d’oignons superposés campent le décor. Aussi, des légumes frais, des sacs de pommes de terre, poivron, salades, entre autres condiments, ont pris place sur les étals de certains marchands, d’autres préférant les porter au cou en faisant le tour du marché pour attirer plus de clients. On profite de cette ambiance pour rencontrer certains clients et commerçants afin de vérifier s'il y a inflation.

Trouvé derrière son comptoir, Makhtar Sarr, commerçant en gros et détail de son état, affirme que les prix de l’pignon et de la pomme de terre n’a pas changé. Ils restent les mêmes pour le moment.

«Les prix des condiments sont actuellement constant. Rien n’est en hausse. L’oignon qui se vendait à 600 ou 700 francs Cfa le kilogramme (kg), coûte maintenant entre 350 et 400 F CFa soit 7500 ou 9000 F Cfa le sac de 25 kg. Même chose pour le prix de la pomme de terre, qui coûte 500 F CFa le kg», a fait savoir Moussa Guèye, un grossiste.

Baye Zale vendeur d’épice a lui aussi affirmé que le prix du poivre et de l’ail ne connaissent également pas de hausse. 5000 francs Cfa pour le prix du kilogramme de poivre et 1000 francs Cfa pour le prix du kilo de l’ail. Poivron rouge 2000 francs le kilogramme, le Poivron Jaune 2000 francs et le poivron vert 1000 francs de francs Cfa.

Ainsi, Omar vendeur des produits issus de la culture maraichère partage l’avis de ses collègues commerçants. « Les prix du tomate et du concombre sont actuellement fixe. Les coûts n’ont pas augmenté », a-t-il dit.

Cependant, il y a des denrées dont le prix du kilogramme a augmenté notamment les certains qui ont connu une augmentation. Comme le prix du kilogramme de la carotte à 500 francs Cfa et 200 franc Cfa le prix du navet.



Le chiffre d’affaire en baisse par rapport à l’année dernière

Par ailleurs certains commerçants dont Mor Fall, la trentaine bien sonnée, vêtu d’un t-shirt de couleur blanche avec des rayures bleu foncé, ont vu leur chiffre d’affaires baisser, par rapport à l'année passée. « Cette année nous n’avons pas encore gagné. Les clients ne sont pas encore venus en abondance. Si nous comparons cette année par rapport à l’année dernière notre chiffre d’affaires a connu une baisse », a fait savoir le vendeur.