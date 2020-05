Korité 2020 : Informations sur la visibilité du croissant Lunaire

La conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, aura lieu le Vendredi 22 Mai à 17h39mn GMT, selon l’Association Sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie, dans un communiqué transmis à PressAfrik, lundi soir. Ce jour, la Lune se couchera avant le Soleil quasiment partout à travers le monde.



Vendredi 22 Mai, la conjonction se produisant presque au moment du coucher du Soleil, la Lune se couchera avant le Soleil quasiment partout à travers le monde. On ne peut pas observer un premier croissant lunaire quand la Lune se couche avant le Soleil.



Samedi 23 Mai, la Lune se couchera à 20h22, soit 49mn après le Soleil qui se couche à 19h33. Elle sera alors âgée de 1j02h depuis la conjonction et sa surface éclairée sera de 1,19%. Bien qu’étant encore assez faible, elle sera observable à l’œil nu partout à travers le Sénégal où le ciel est dégagé.



Selon l’Aspa, Dimanche 24 Mai, la Lune se couchera à 21h16, soit 1h43mn après le Soleil qui se couche à 19h33. Elle sera alors âgée de 2j02h, ce qui est bien tardif pour un premier croissant.