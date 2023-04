Korité 2023: Macky Sall réitère son appel au dialogue avec l'opposition

Le président Macky Sall qui s’exprimait à la fin de la prière de l’Aïd el fitr à la grande mosquée de Dakar en présence de membres du gouvernement, d’autorités religieuses et coutumières, entre autres, a réitéré son appel au dialogue et à la concertation avec l'opposition.



« La ramadan qui vient de s'achever a été un moment de vivification dans la quête de notre foi, mais également un moment de rappel à l'humilité et de solidarité avec ceux et celles qui vivent dans le besoin», a dit le chef de l'État, pour qui, « cette quête de l'élévation spirituelle va de paire avec la rencontre du prochain par la culture des valeurs de paix et de tolérance ».



Évoquant les piliers de l'islam le président Sall a réaffirmé son appel au dialogue. « C'est pourquoi, profitant de cette journée, je renouvelle à toutes les forces vives de la nation, mon appel au dialogue et à la concertation dans le respect de l’État de droit », a encore lancé Macky Sall, après son discours du 3 avril.



Par ailleurs, le chef de l'État a exprimé sa compassion aux musulmans dans le monde entier qui traversent des situations difficiles. Il a cité notamment, la Palestine et le Soudan.