Korité 2023 : Sonko apporte son soutien à ses « responsables et militants détenus »

Ousmane Sonko a effectué la prière de la fête de l’Aïd el fitr à Ziguinchor. Le leader de Pastef est revenu sur les nombreuses arrestations de ses responsables et militants. Le maire de Ziguinchor se dit déterminé à les faire libérer le plutôt possible.



« Je ne peux manquer d’avoir une pensée pour tous nos amis, frères et sœurs, qui ont été injustement incarcérés par une poignée de magistrats aux ordres. Diomaye Faye a utilisé un terme dans un post et ça lui vaut la prison, c’est le terme clochardisation. Effectivement, il y a une forte clochardisation d’une poignée de magistrats, je le répète comme il l’avait dit », a asséné Ousmane Sonko après la prière de Korité.



Qui ajoute : « C’est malheureusement ce petit groupuscule de magistrats qui ne font même pas 10 en réalité, qui aujourd’hui exécutent les sales besognes pour prendre des innocents. Des gens très utiles à leur pays qu’eux-mêmes. Par ce que si vous prenez un inspecteur principal des impôts ce qu’il peut rapporter dans les caisses de l’Etat, mais pour des enfantillages vous le mettez en prison. Vous êtes en train de nuire plus qu’au Sénégal qu’à ce monsieur ».



Le président du parti Pastef apporte son soutien à tous ses militants emprisonnés et se dit déterminé à les faire libérer.



« J’ai une pensée pour tous ceux qui sont incarcérés. Vous savez qu’on en a des centaines injustement arrêtés dans le cadre d’une traque politique. Nous ne ménagerons aucun effort pour les faire sortir le plutôt possible, nous ne baisserons pas les bras », a dit l’édile de Ziguinchor.



Ousmane Sonko annonce le lancement des travaux de 12 chantiers de Ziguinchor ce mercredi.