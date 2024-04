Korité 2024 : la lune sera visible á l'oeil nu au Sénégal mardi 9 avril

L'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie (ASPA) informe que la Croissant lunaire sera visible à l’œil nu au Sénégal mardi 09 Avril, partout où le ciel sera bien dégagé. Que le lundi 08 Avril, ce Croissant lunaire ne sera observable nulle part sur terre.



"La conjonation qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, aura lieu le Lundi 08 avril 2024 à 18h 21mn UTC. Moment qui marque la fin d'un tour de la Lune autour de la Terre et le début d'un nouveau tour.

La lune sera á une distance de 359 354 km de la Terre au lendemain de son périgée (Point de son orbite le plus proche de la terre), peut-on lire dans la note.





Aminata Diouf

