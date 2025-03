Korité 2025 : L’imam de la Grande Mosquée de Dakar prône paix, solidarité et entraide pour l’émergence du Sénégal

Lors de son sermon après la prière de l’Aïd-el-Fitr, célébrant la fin du Ramadan, l’imam de la Grande Mosquée de Dakar, El Hadji Moussa Samb, a exhorté les gouvernants et les citoyens à cultiver la paix, la solidarité et l’entraide pour favoriser l’émergence du Sénégal.



« Pour qu’un pays progresse, dirigeants et dirigés doivent prôner la paix, la solidarité et l’entraide. Dieu a doté l’homme d’un côté positif et d’un côté négatif, mais pour avancer, il faut savoir mettre de côté les aspects négatifs et se concentrer sur le positif. C’est ainsi qu’on peut bâtir une équipe unie, car sans cohésion, il est impossible d’aller de l’avant », a-t-il déclaré.



L’imam a également insisté sur l’importance de la foi, de la discipline, du pardon et du partage. « La solidarité entre musulmans est essentielle pour préserver la paix. Sans elle, nous n’irons nulle part », a-t-il ajouté.



À noter que le Président Bassirou Diomaye Faye a accompli cette prière à la Grande Mosquée de Dakar, aux côtés du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, et du ministre des Forces Armées, le général Birame Diop, ainsi que d’autres personnalités.