Korité 2025: plus de mille personnes graciés par le Président Diomaye

Comme à l'accoutumée, à l'occasion de la fête Korité et de l'Indépendance, le président de la République accorde sa grâce à des personnes privées de liberté. Cette année, 1 121 détenus (mille cent vingt-et-un) condamnés pour diverses infractions et répartis dans les établissements pénitentiaires du pays ont bénéficié de cette mesure.



Selon le communiqué du ministère de la Justice, les bénéficiaires sont des "délinquants primaires, des détenus présentant des garanties de resocialisation, des personnes âgées, des individus gravement malades et des mineurs".



Ainsi, le chef de l'État offre à ces citoyens l'opportunité de retrouver leur famille et de se réinsérer dans la société.