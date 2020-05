Korité et Covid-19 : la Coordination des musulmans de Dakar recommande aux fidèles de prier chez eux

A l'instar de la ville de Tivaouane, la Coordination des musulmans de Dakar ne célébra pas la prière de l'Eid El Fitr, communément appelé Korité dans les mosquées. Ce, en raison de la pandémie du Coronavirus qui gagne de plus de terrain au Sénégal et plus particulièrement dans la région de Dakar.



"Les comités de prières des deux fêtes ( Korité et Tabaski), compte tenu de l'évolution de la pandémie du covid 19 dans le monde, particulièrement au Sénégal, du défi organisationnel à relever dans ce contexte de risque élevé de transmission de ce virus, du nombre important de fidèles qui fréquentent les différents lieux de prières, déclare que la *prière de korité*, prévue aux différents lieux (Terrain "Bokdieuf" de "Bountou Pikine", Parking Stade Léopold Senghor, Sicap Jet D'eau , Boune Comico, Rufisque Bargny, Université de Dakar) *ne se fera pas cette année 2020 inchallah" , peut on lire sur le communiqué parvenu à Pressafrik.



Par conséquent, la Coordination conseille à tous les fidèles de prier chez eux en famille jusqu'à ce que cette cette pandémie prenne fin.