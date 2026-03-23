Korité : la SONAGED mobilise plus de 3 000 agents pour assurer la salubrité des lieux de culte

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a déployé un dispositif exceptionnel de 3 295 agents à travers les 14 régions du Sénégal pour garantir la propreté durant la célébration de la Korité. Ce déploiement, annoncé par le directeur général Khalifa Ababacar Sarr lors d'une tournée d'inspection à Dakar ce samedi, vise spécifiquement les mosquées, les espaces de prière en plein air et les zones commerciales à forte affluence.



Sur le terrain, l'opération a permis le nettoiement de 644 lieux de culte et de 145 sites de production massive de déchets. À Dakar, l'effort a porté sur 147 artères, incluant le balayage et le désensablage de 160 kilomètres de voirie. Pour soutenir cette logistique, 200 bennes à ordures, 150 bacs supplémentaires et des tricycles pour les zones d'accès difficile ont été mobilisés par la société nationale.



Saluant l'engagement de ses équipes, Khalifa Ababacar Sarr a invité les populations à collaborer avec les agents de nettoiement et à respecter les consignes de propreté. Ce dispositif 2026 marque une progression par rapport à l'année précédente, où 3 200 agents avaient été engagés pour la même période religieuse, confirmant la volonté de la SONAGED de renforcer ses capacités d'intervention lors des grands événements nationaux.

