Koulibaly sur la situation à Chelsea : « «Je demande aux supporters de continuer à nous soutenir...»

Les choses ne s’arrangent toujours pas pour Chelsea. 10e de Premier League après 24 journées, les Blues restent sur trois défaites en championnat dont le dernier en date contre Tottenham (2-0) dans le derby. Titulaire dimanche dernier contre Tottenham, Kalidou Koulibaly n’a pas pu empêcher la défaite des Blues.



« Nous sommes très déçus. Nous avons abordé ce match avec l’envie de gagner, comme nous le faisons toujours. Nous savions que ce serait un match difficile, que c'était un derby londonien et que Tottenham entrerait dans le match avec de la puissance, surtout avec le soutien de son public», a expliqué le défenseur central sénégalais sur le site du club.



Avec un seul succès enregistré en 2023, l'équipe entraînée par Graham Potter traverse une crise profonde. Face à cette situation, le roc sénégalais appelle au calme. Il en profite aussi pour rendre hommage aux supporters du club qui continuent d'être derrière les joueurs, malgré ces moments difficiles.



«Je demande aux supporters de continuer à nous soutenir et se serrer les coudes pour mettre fin à cette mauvaise série. Nous savons que nous devons nous améliorer. Nous sommes en train de bien travailler à l'entraînement. Nous comptons vous rendre heureux», a adressé le champion d'Afrique 2022.



«C'est difficile pour tout le monde en ce moment. Pour les joueurs, pour les supporters, mais nous devons rester unis et nous allons travailler très dur pour sortir de cette situation. Nous avons deux gros matchs à venir à Stamford Bridge et nous devons travailler dur et nous préparer pour les prochaines rencontres », conclut Koulibaly.



Avant la réception du Borussia Dortmund, le 7 mars prochain en 8e de finale retour de la Ligue des champions, Chelsea aura l'occasion de se rassurer le week-end prochain face à Leeds en Premier League