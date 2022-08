Koulibaly sur son premier but à Stamford Bridge : « C'était une atmosphère incroyable...tout le monde a crié mon nom»

Pour son premier match à domicile, Kalidou Koulibaly a conquis les supporters de Chelsea. Auteur d’une superbe volée face à Tottenham (2-2, 2e journée de Premier League), l'international sénégalais est revenu sur l’atmosphère qui régnait à Stamford Bridge.



« C'était une atmosphère incroyable et quand tout le monde a crié mon nom, j'étais vraiment heureux et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois, je veux ressentir cela la prochaine fois », a déclaré le défenseur de Chelsea.



« Je me sentais incroyable de marquer avec mon deuxième tir à Stamford Bridge, c'était vraiment magnifique. Je ne m'y attendais pas, mais j'étais vraiment heureux de le faire devant nos supporters », a-t-il ajouté.



L’ancien défenseur de Naples se dit être déçu d’avoir terminé sur un match nul. « C'était très difficile d'encaisser ce but à la dernière minute, ça faisait un peu mal, mais je pense que nous avons fait un bon match, un grand match. On a vu le beau visage de Chelsea et c'est le plus important et il faut continuer après ce match nul », a soutenu Koulibaly.



« Nous ne le méritions pas car nous avons fait beaucoup de bonnes choses et faire match nul à la dernière minute, bien sûr, c'était un peu comme une défaite. Mais nous devons continuer à travailler et essayer de gagner le prochain match », a-t-il confié.