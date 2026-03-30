Koungheul : La Douane saisit 916 kg de faux médicaments d'une valeur de 118 millions FCFA

La Brigade mobile des Douanes de Koungheul, rattachée à la Direction régionale du Centre, a frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité pharmaceutique. Lors d'une opération d'interception menée dans la nuit du 25 au 26 mars 2026, les agents ont saisi une cargaison de produits illicites d'un poids total de 916 kg. La valeur de cette prise est estimée à plus de 118 millions de francs CFA.
L'opération, déclenchée suite à l'exploitation de renseignements précis, s'est déroulée sur les axes stratégiques de Dimiskha-Missirah et Koucoto-Mbaye-Mbaye. Les douaniers ont réussi à immobiliser deux véhicules transportant une grande variété de produits pharmaceutiques, notamment des antalgiques, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des aphrodisiaques ainsi que des produits vétérinaires.
L'évaluation de cette saisie a été réalisée avec l'appui du Dr Mamadou Tounkara, pharmacien à Koungheul et membre du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. À travers cette action, l'Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre ces réseaux qui menacent gravement la santé humaine et animale
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