Koungheul : la députée Fanta Sall inhumée à Keur Serigne Diabel

Décédée le mercredi 20 août 2025 dans sa ville natale de Koungheul, la députée Fanta Sall a été inhumée ce jeudi 21 août au cimetière de Keur Serigne Diabel, un village situé près de Mbadianène, à environ 4 kilomètres de l’entrée de Koungheul. La défunte repose désormais aux côtés de son père.



La levée du corps a eu lieu vers 14 heures à l’hôpital de Koungheul, en présence d’une foule nombreuse composée d’autorités administratives, politiques et religieuses, ainsi que de militants, de sympathisants, de proches et de simples habitants venus rendre un dernier hommage à l’ancienne parlementaire.



La disparition de Fanta Sall, décrite comme une figure montante de la scène politique locale, suscite une vive émotion dans sa commune. Son engagement et sa proximité avec les populations ont été soulignés par de nombreux témoignages recueillis lors de ses funérailles.