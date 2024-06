Koweït : le Prince Abdollah Al-Sabah s’est converti au Christianisme

Le prince koweïtien, Abdollah Al-Sabah, a décidé de se convertir au christianisme. L’annonce a été publiée par l’agence de presse chrétienne iranienne Al-Haaqiqa, provoquant des débats intenses au Koweït et à l’étranger.



Pour mettre fin à la polémique suscitée par la nouvelle, le prince Abdollah Al-Sabah a partagé via un message audio, cette révélation précisant avoir donné l’autorisation de diffuser la vidéo de sa déclaration. Il a souligné que, s’ils venaient à le tuer pour cela, il irait dans la présence de Jésus-Christ et serait avec lui pour l’éternité.



La conversion du prince Abdollah Al-Sabah au christianisme est un événement marquant qui pourrait avoir des répercussions profondes au Koweït et au-delà. La manière dont cette situation évoluera pourrait influencer les discussions sur les droits religieux et la tolérance interreligieuse dans le monde musulman.