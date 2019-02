Pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 et le match amical Sénégal-Mali, le sélectionneur national Aliou Cissé a publié sa liste de 25 joueurs. Souvent annoncé dans cette équipe d’Aliou Cissé, Krépin n’a jamais eu la chance d’intégrer l’équipe A et participer à des matchs. Le joueur du FC Bruges est appelé cette fois par Aliou Cissé.