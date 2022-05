Kylian Mbappé (PSG) élu meilleur joueur de Ligue 1 aux trophées UNFP pour la troisième fois

Comme en 2019 et en 2021 (l'édition 2020 a été annulée en raison du Covid-19), Kylian Mbappé a été élu par ses pairs meilleur joueur de Ligue 1 aux trophées UNFP, ce dimanche. Il rejoint ainsi le Suédois Zlatan Ibrahimovic, seul joueur avant lui à avoir remporté trois fois ce titre (2013, 2014, 2016).



Alors qu'il reste encore une ultime journée à disputer, Mbappé est en tête du classement des buteurs (25 réalisations) et des passeurs (19 passes décisives) du Championnat. Les autres nommés pour le titre de meilleur joueur étaient Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Dimitri Payet (OM), Martin Terrier (Rennes) et Lucas Paqueta (OL).



Gianluiggi Donnarumma (PSG) a été élu meilleur gardien de la Ligue 1 et Bruno Genesio (Rennes) meilleur entraîneur de la saison.