L'AC Milan se penche sérieusement sur Riyad Mahrez !

En passe d'être racheté pour un milliard d'euros par la société Investcorp, un fonds d'investissement basé à Bahreïn, en tête de la Serie A à 4 journées de la fin, une future qualification pour la Ligue des Champions, tout va pour le mieux à l'AC Milan. Mais le club lombard aux 7 Ligue des Champions et aux 18 titres en Serie A est insatiable et vise encore plus haut.





Doté d'un effectif de qualité mêlant jeunesse et expérience avec notamment Ismael Bennacer, Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Mike Maignan, Rafael Leao d'un côté et les vieux briscards Simon Kjaer, Olivier Giroud et bien évidemment Zlatan Ibrahimovic, Milan veut recruter du très lourd la saison prochaine et a déjà quasiment bouclé les arrivées des Lillois Sven Botman et Renato Sanches. Mais l'arrivée de nouveaux investisseurs va forcément booster le mercato des Rossoneri. Et les cibles visées sont désormais à la hauteur des ambitions milanaises. Selon nos informations, l'AC Milan s'intéresse très fortement à Riyad Mahrez.



L'AC Milan veut frapper un grand coup avec Riyad Mahrez

L'attaquant international algérien de 31 ans (75 sélections - 26 buts) serait une tête de gondole parfaite au nouveau projet XXL du club lombard qui frapperait un grand coup sur le marché des transferts en s'offrant celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. D'autant que le champion d'Afrique 2019 est dans la forme de sa vie (23 buts marqués et 8 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues) est en fin de contrat dans un peu plus d'un an. À l'heure actuelle, le meilleur buteur en championnat des Citizens, par ailleurs 6e meilleur buteur de Champions League avec six réalisations et toujours en course avec son club pour remporter le titre suprême, n'a pas encore avancé sur une prolongation de contrat avec les SkyBlues. De quoi séduire de nombreux clubs dont le Real Madrid, le FC Barcelone, qui étaient venus aux renseignements en Janvier dernier, mais aussi et surtout le PSG.



Comme nous vous en parlons depuis plusieurs mois, le club parisien est très intéressé par le profil du Fennec et verrait bien le natif de Sarcelles succéder à Angel Di Maria sur le front de l'attaque des champions de France. Mais l'AC Milan a décidé de se mêler dans la bataille. Reste à savoir si le club italien, qui compte déjà dans ses rangs un joueur bien connu de Mahrez en la personne de son partenaire en sélection algérienne Ismael Bennacer, saura trouver les arguments pour convaincre le meilleur joueur des Cityzens de les rejoindre... Car en ce qui concerne l'indemnité de transfert, cela ne devrait pas poser de problèmes.