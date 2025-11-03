L'ANACIM lance l'audit de certification de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD)

L'Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) a officiellement lancé le processus de renouvellement du certificat d’aérodrome de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Cette certification est une étape cruciale car elle permet à l’ANACIM, en tant qu'Autorité de l'aviation civile, de garantir que l'AIBD reçoit des vols internationaux et répond aux spécifications nationales contenues dans les Règlements aéronautiques du Sénégal (RAS), une exigence fondamentale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).



Selon le communiqué de l’Anacim, le « dernier certificat de l'AIBD avait été délivré le 30 décembre 2022 pour une durée de trois ans ». Conformément aux procédures, le renouvellement doit être entamé six mois avant l'expiration. C'est pourquoi la demande formelle, déposée en juillet dernier par l’exploitant LAS (Limak-Aibd-Summa), a été acceptée par l’ANACIM.



Le coup d'envoi donné ce lundi marque le début de la phase de vérification sur site. Cette étape est essentielle et concrète. Elle permettra de vérifier sur le terrain l’effectivité, « des procédures opérationnelles et du Système de Gestion de la Sécurité (SGS), de la mise à jour du manuel d’aérodrome, du bon fonctionnement des infrastructures, de la qualité des services techniques et opérationnels qui assurent la sécurité des vols ».



Lors de la réunion d’ouverture ce 3 novembre 2025, le Secrétaire général de l’ANACIM, Mamina Kamara, s'est exprimé au nom du Directeur général, Dr Diaga Basse. Il a exhorté toutes les parties prenantes à s’impliquer pleinement pour le succès de cette mission.



Sont notamment concernés, « LAS, ASECNA, HAAS, 2AS, AIBD SA », ainsi que les forces de défense et de sécurité, et les prestataires techniques. Pour sa part, Mamadou Diagne, Secrétaire général de LAS (au nom du Directeur général, Askin Démir), a souligné que cet audit va bien au-delà d'une "simple formalité administrative". Il représente leur engagement ferme envers la sécurité, la sûreté et l’excellence dans les opérations aéroportuaires, et leur volonté d’offrir des services fiables et efficaces.



Cette mission de certification bénéficie d'une collaboration régionale importante. L’UEMOA, via l’Unité Régionale de Supervision de la Sécurité et de la Sûreté de l’Aviation Civile (URSAC), a mis à disposition de l’équipe d'audit de l’ANACIM deux inspecteurs experts venus du Mali et du Burkina Faso. Par ailleurs, l’Autorité de l’Aviation Civile du Burundi a confié un inspecteur stagiaire à l’ANACIM, qui intégrera le groupe pour une formation pratique en cours d'emploi.