L'ANSD annonce un taux de chômage de 15,7% au Sénégal : les femmes sont les plus touchées

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié son rapport trimestriel sur le chômage, après une enquête sur l'emploi au Sénégal.

D'après ce rapport qui couvre la premier trimestre de l'année 2018, le taux de chômage au Sénégal est estimé à 15,7% pour les personnes âgées de 15 ans ou plus.



Le document parvenu à la rédaction de PressAfrik souligne que le chiffre est nettement plus élevé en milieu urbain où 18,6% de la population active sont au chômage. Alors qu'en zone rurale, le taux de chômage est estimé à 13,1%.



Il y a également à noter la donnée relative au genre de l'enquête de l'Ansd sur l'emploi. selon les spécialistes de la statistique et de la démographie, les femmes sont plus touchées par le chômage avec 22,1% contre 9,6% chez les hommes.