L'AS Roma de José Mourinho humiliée en Norvège

Une soirée cauchemardesque pour José Mourinho, puisque l'AS Roma, en visite en Norvège pour affronter Bodo/Glimt, a été battue par le score de... 1-6 ! Lors de la troisième journée du groupe C de la Ligue Europa Conférence, la formation transalpine est apparue avec plusieurs nouveaux visages dans son onze de départ après la défaite (0-1) en Serie A contre la Juventus, et l'équipe norvégienne en a visiblement profité pour surprendre tout le monde.



La Louve n'était menée que d'un but à la pause (2-1) avant de lâcher en deuxième période en prenant notamment trois buts en seulement neuf minutes (71e, 78e, 80e). Auteur d'un doublé (8e, 52e) et trois passes décisives, jeune attaquant norvégien Erik Botheim a étrillé la défense des Giallorossi.



Les Norvégiens prennent donc la tête du groupe C de la Ligue Europa Conférence.



À noter que c'est la première fois qu'une équipe dirigée par le Special One encaisse six buts dans un match.