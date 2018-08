L’Adha fustige l’interdiction de la marche contre les bavures policières et exige…

Prévue pour ce vendredi 3 août, la marche contre les bavures policières n’a pas pu se tenir à cause du niet des autorités administrative s de Dakar. Cette situation est déplorée par l’organisation Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) qui a sorti un communiqué pour fustiger cet acte «anticonstitutionnel».



Ces défenseurs des droits de l’homme ont en outre exigé toute la lumière sur «les cas Abdoulaye Timera, Fallou Sène, Seck Ndiaye, Elimane Touré, Pape Sarr et que justice soit rendue conformément au droit».



Très remontée par sa manifestation avortée, l’Adha menace de «saisir les institutions internationales dont le Sénégal est signataire des conventions» pour que pareille situation ne se reproduise plus.