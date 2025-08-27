L'Afrique du Sud met en garde sa jeunesse face aux fausses offres de travail en Russie

Les autorités d'Afrique du Sud mettent en garde la jeunesse sud-africaine face aux fausses offres d’emploi à l’étranger. Une mise en garde qui intervient après la diffusion d'une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux : une influenceuse proposait des offres alléchantes en Russie, pour des jeunes filles à la recherche d’une vie meilleure. L’Afrique du Sud rappelle que pour toute offre d’emploi, il faut se rapprocher de l’ambassade sud-africaine, pour éviter les offres frauduleuses, souvent synonymes d'exploitation ou de trafic d'êtres humains.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">