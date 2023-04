L'Afrique du Sud ne quittera pas la Cour pénale internationale, «erreur» de communication du parti au pouvoir

Pretoria doit accueillir en août un sommet des BRICS (groupe de pays réunissant l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie). Membre de la Cour pénale internationale, le pays est théoriquement censé arrêter Vladimir Poutine à son arrivée.



La présidence de l'Afrique du Sud a annoncé mardi qu'elle ne quitterait pas la Cour pénale internationale (CPI), invoquant une «erreur» de communication du parti au pouvoir, l'ANC, à ce sujet.



«La présidence souhaite clarifier le fait que l'Afrique du Sud reste signataire du Statut de Rome (...) Cette clarification fait suite à un commentaire erroné lors d'une conférence de presse de l'ANC», a annoncé la présidence dans la soirée.



Un peu plus tôt dans la journée, l'ANC avait demandé que le pays, critiqué depuis le début de la guerre en Ukraine pour sa proximité avec Moscou, quitte la Cour pénale internationale (CPI).



La CPI installée à La Haye a émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de «déportation» d'enfants ukrainiens.



Pretoria doit accueillir en août un sommet des BRICS (groupe de pays réunissant l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie). Membre de la CPI, le pays est théoriquement censé arrêter le président russe à son arrivée dans le pays. «Le parti au pouvoir a tranché, estimant prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI», avait déclaré Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite du président finlandais Sauli Niinistö.



Le Congrès national africain (ANC) s'était réuni au cours du week-end. La question de savoir si l'Afrique du Sud arrêtera Poutine était alors «à l'étude», a ajouté le chef d'État.



Puissance diplomatique africaine



Puissance diplomatique africaine, l'Afrique du Sud refuse de condamner Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine, affirmant adopter une position neutre.



L'Afrique du Sud a par ailleurs accueilli en février des exercices navals avec la Russie et la Chine au large de ses côtes, suscitant l'«inquiétude» de la scène internationale. Les liens entre l'Afrique du Sud et la Russie remontent à l'époque de l'apartheid, le Kremlin ayant apporté son soutien à l'ANC dans la lutte contre le régime raciste.