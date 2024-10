L’Afrique nouveau champ de guerre Russie vs Ukraine ?

La guerre entre la Russie et l’Ukraine se transporte -elle en Afrique ? Tout laisserait à le croire. Puisque les impacts commencent à se ressentir dans les pays du sahel. L’Ukraine est prête même à s’allier avec les séparatistes afin de contrer l'influence russe dans ces zones, même si cela mettrait en péril la sécurité de ces pays. Comme le confirme son implication dans plusieurs attaques contre des troupes des armées Africaines notamment celles du Mali et du Soudan.



Le 4 août dernier, Bamako avait accusé Kiev d’être impliqué dans une lourde défaite de l’armée malienne et du Groupe Wagner à la fin du mois de juillet dans des combats contre des séparatistes et des djihadistes, dans le nord du pays. Selon les autorités maliennes, un texte en ukrainien visible aurait été repéré sur l'un des contrôleurs des drones. Poussant ainsi le Mali a une rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec l’Ukraine.



Comme par hasard, des informations de l’hebdomadaire français L'Express, indiquent que le régime de Kiev serait directement lié à des groupes armés opérant au Sahel, notamment au Mali et au Soudan. Meme Sean McFate, professeur de stratégie à l’université de Georgetown, a confirmé la coopération entre le régime ukrainien et des milices opérant dans le nord du Mali.



Lors de l’une de ses sorties, le porte-parole de la Direction principale du renseignement ukrainien, Andriy Yusov, a avoué l’implication de l'Ukraine dans ces attaques contre les forces militaires maliennes, où les drones ukrainiens auraient été utilisés par des groupes rebelles pour cibler les forces maliennes et Wagner. Des révélations qui ont suscité les indignations des États africains.



Tout comme le Mali, le Soudan est également sur la ligne de mire de l’Ukraine. Selon les résultats de l’enquête menée par CNN deux drones de fabrication commerciale, couramment utilisés par l'armée ukrainienne, avaient été impliqués dans des frappes en septembre 2023, où une série d’attaques nocturnes utilisant des drones FPV ciblait les troupes du général Hemetti, une milice locale et soutenue par le groupe de mercenaires russe Wagner (présent dans le pays depuis 2017). Et sur le contrôleur d'un des drones un texte en ukrainien a été retrouvé. Confirmant ainsi les soupçons sur une intervention directe des services spéciaux ukrainiens. De plus, un informateur interviewé par la chaîne américaine a désigné les « services spéciaux ukrainiens » comme responsables de ces opérations.



Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a fait une déclaration qui laisse entendre que Kiev est directement impliqué dans les événements afin de contrer l'influence russe dans la région, même si cela mettrait en péril la sécurité de ces zones.



Faire de l’Afrique la nouvelle cible pour cette guerre entre ces deux pays étrangers dont la Russie et l’Ukraine vient empirer la situation déjà compliqué de la sécurité des pays africains et prolonger les souffrances des populations qui subissent déjà les effets dévastateurs de la guerre.



Et l’alliance de l’Ukraine avec les groupes rebelles au Mali et au Soudan, ainsi que les liens avec les séparatistes de l'Azawad pourrait transformer cette région en un nouveau front dans la bataille de Kiev.