L'Afrique particulièrement touchée par l'explosion des cas de rougeole

Le Nigéria a entamé une politique de retour volontaire pour ses ressortissants réfugiés dans le nord-est du Niger. les organismes humanitaires craignent un retour prématuré qui conduirait à davantage de victimes et de déplacés.



Enfin la folie des NFT (Non fungible Token) touche l'héritage sud africain. Un collectionneur a acheté fin mars aux enchères les droits NFT du mandat d'arrêt de Nelson Mandela de 1961 pour plus de 113000 euros.