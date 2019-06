L'Afrique, une alternative aux terres rares?

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine charrie son lot de menaces plus ou moins voilées. Parmi celles-ci le contrôle qu'exerce Pékin sur la production des terres rares, indispensable dans l'industrie de l'électronique et de la défense, pourrait être utilisé comme monnaie d'échange. Pékin est certes en situation quasi monopolistique dans la production de ces métaux indispensables aux industries américaines, pourtant les terres rares sont paradoxalement abondantes et l'Afrique pourrait être une véritable solution alternative, les gisements y sont en effet nombreux.