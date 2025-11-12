L'Algérie accepte de gracier l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune « a répondu favorablement » à une demande de son homologue Frank-Walter Steinmeier, « concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal », selon le communiqué officiel. « Le président a réagi à cette demande, qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires », selon le communiqué.
Frank-Walter Steinmeier avait demandé que Boualem Sansal, condamné en appel en juillet à cinq ans de réclusion, soit gracié et bénéficie de soins médicaux en Allemagne « compte tenu de son âge avancé (...) et de son état de santé fragile ».
