Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal

L'Algérie a accepté une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, dans ce pays pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi 12 novembre.



L'Algérie accepte de gracier l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune « a répondu favorablement » à une demande de son homologue Frank-Walter Steinmeier, « concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal », selon le communiqué officiel. « Le président a réagi à cette demande, qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires », selon le communiqué.
 
Frank-Walter Steinmeier avait demandé que Boualem Sansal, condamné en appel en juillet à cinq ans de réclusion, soit gracié et bénéficie de soins médicaux en Allemagne « compte tenu de son âge avancé (...) et de son état de santé fragile ».
Autres articles

RFI

Mercredi 12 Novembre 2025 - 14:25


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter