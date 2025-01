L'Alliance des États du Sahel va bientôt disposer d'une force unifiée contre le terrorisme

L'Alliance des États du Sahel (AES) aura bientôt une force unifiée pour lutter contre le terrorisme. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier le ministre nigérien de la Défense à la télévision nationale. Selon le ministre, 5 000 soldats burkinabè, maliens et nigériens devraient permettre de faire barrage aux jihadistes qui sévissent au Sahel.



« Intervenir ensemble », « mutualiser nos efforts ». Salifou Mody, le ministre nigérien de la Défense a paru sûr et déterminé, dans cette démarche de création d'une armée commune aux trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) pour la lutte anti-terroriste.



Des moyens aériens et terrestres, une coordination du renseignement, un commandement militaire, lui aussi, coordonné sont les bases de cette force unifiée de 5 000 hommes. Ce sera « un passeport pour la sécurité », assure le patron de l'armée nigérienne qui promet que cette armée sera effective d'ici à quelques semaines. « Nous y travaillons. Les chefs d'état-major ont déjà fini leur planification et c'est une question de semaines pour que cette force-là », indique-t-il.