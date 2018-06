L'Ambassadeur des USA révèle avoir discuté samedi avec Macky des procès Khalifa Sall, Imam Ndao et du parrainage

Tulinabo Salam Mushingui de conclure en soulignant que les Etats-Unis s'intéressent à tous les domaines dans ce pays, que ce soit la situation politique, économique ou sociale.

Les Etats-Unis suivent de très près les sujets qui secouent la sphère politico-sociale sénégalaise. L'ambassadeur Tulinabo Salam Mushingui qui était l'invité de l'émission "Objection", a révélé avoir discuté samedi avec le président de la République des différents dossiers judiciaires et même politique qui rythment l'actualité sénégalaise ces derniers temps.«Je lui ai posé des questions sur la parrainage, le procès de l’Imam Alioune Dao, de Khalifa Ababacar Sall parce que j’ai besoin de savoir le côté de gouvernement car, renseigne-t-il, nous avons reçu l’opposition (parti d’opposition ou de coalition de partis) chez nous et cela nous donne une idée globale. Et, pour cela, nous félicitons le Sénégal pour continuer à prôner le dialogue», a-t-il dit.« Après avoir attendu toutes les parties, (Pouvoir, opposition, société civile, citoyens), poursuit-il, nous avons retenu que la démocratie du Sénégal est une démocratie dynamique». Et d’ajouter, «je suis content de voir les différentes tendances s’exprimer, exprimer leurs idées, discuter en plénière».L’invité de l’émission Objection de ce dimanche 17 juin 2018 de lancer un vibrant appels aux acteurs ci-dessous: « nous leur demandons que les intérêts du pays soient mis aux dessous des intérêts personnels ou ceux des différents partis. La paix, la sécurité et la prospérité des Sénégalais doivent primer au-delà de tout autre intérêt», avance-t-il.