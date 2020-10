L'Anacim annonce des événements pluvio-orageux sur tout le pays du lundi au mardi

Des évènements pluvio-orageux d’intensités variables sont attendus sur tout le pays durant la période du lundi 12 octobre au mardi 13 octobre 2020. Des orages accompagnés de pluies faibles, à modérées, aborderont le pays par l’Est notamment au Sud-est ce dimanche 11 octobre à partir de l’après-midi et évolueront progressivement vers les localités Sud et Centre-sud du pays, annonce l'Anacim.



Durant la journée du lundi 12 octobre 2020, les pluies se généraliseront sur l’ensemble du territoire notamment sur le Centre et la zone côtière (axe Cap Skirring-Dakar) où des pluies modérées, à localement fortes, seront notées, ajoute-t-elle.



Toutefois dans la journée du mardi, les activités pluvio-orageuses, faibles à modérées, seront beaucoup plus localisées sur la moitié ouest du pays.