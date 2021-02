L'Angleterre salue enfin le retour de Bale, combien va rapporter Luis Suárez au Braça

Bale est «de retour»



Deux équipes de Premier League se sont imposées très largement ce jeudi soir. Il y a d'abord Manchester United, qui a balayé (4-0) la Real Sociedad. Une victoire acquise notamment grâce à Bruno Fernandes, auteur d'un doublé. L'autre belle victoire, c'est celle de Tottenham qui a facilement battu Woldsberger 4 buts à 1. L'un des buteurs des Spurs n'est autre que Gareth Bale, comme le rapporte le Daily Express. Lui qui était pourtant annoncé «en fin de carrière» par son agent, il a donc trouvé le chemin des filets en Europa League, pour son cinquième but de la saison, toutes compétitions confondues. Pour le Daily Star, «il est de retour». Gareth Bale fait également la Une de The Times qui titre : «il joue, il marque».





11 M€ pour Suárez



Luis Suárez pourrait rapporter un peu au Barça, d'après Sport. On parle ici d'une enveloppe d'environ 11 M€, que pourraient toucher les Catalans. Une somme qui comprend notamment 5 millions d'euros de transfert fixe, toujours selon le quotidien. Il y a aussi deux millions d'euros de bonus qui peuvent s'ajouter en fonction du nombre de matches joués, et encore deux millions de plus si jamais les Colchoneros arrivaient en quart de la C1. Le Barça devrait donc souhaiter le bonheur de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions.



Les clubs italiens sont dans le dur



Du côté de l'Italie, l'AC Milan s'est fait accrocher par l'Étoile Rouge (2-2), encaissant le but de l'égalisation à la 93e minute de jeu. Une mauvaise performance pour le club lombard, qui est critiqué dans la presse transalpine. Pour le Quotidiano Sportivo, par exemple, c'était un «Milan à une étoile», et rien de plus. Le journal pointe notamment du doigt le fait que les Rossoneri ont laissé les Serbes revenir, alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Le Corriere dello Sport met plutôt en avant les mauvais résultats des clubs italiens encore en lice. Car le Napoli a perdu (2-0) contre Grenade et la Juve ne s'était pas mise en valeur, ce mercredi, en Ligue des Champions. Il n'y a que l'AS Roma qui s'est imposée (2-0), face à Braga. On en parle aussi en couverture de Tuttosport, sous le prisme des Bianconeri. La Juve a perdu face à Porto (2-1) et cela ne passe toujours pas ce vendredi. La Vieille Dame est «jugée», titre le quotidien. Selon le média, le club et ses dirigeants sont furieux contre l'équipe pour la pâle prestation offerte contre Porto. Et même si Pirlo secoue ses joueurs, cela ne fait rien. Mis à part pour Chiesa, qui est la seule note positive, d'après Tuttosport.