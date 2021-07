L'Angleterre toujours sous le choc après les incidents violents et racistes lors de la finale de l'Euro, Varane veut imiter Mbappé sur le mercato

L'Angleterre toujours sous le choc



Alors que l'Italie célèbre ses héros, l'Angleterre, elle, est toujours groggy. Plus que de la défaite en finale (1-1, 2-3 aux TAB), le Royaume est toujours sous le choc des images de violence de dimanche soir, avant le match. Mais aussi des messages à caractère raciste dont ont été victimes Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, après la rencontre. Les trois joueurs ont manqué leur tir au but et ont vu un déferlement de haine s'abattent sur leurs réseaux sociaux. C'est tout un pays qui se mobilise ce matin pour lutter contre ce racisme et cette violence dans le pays. «10 pour l'amour, 0 pour la haine», écrit notamment le Manchester Evening News. Alors que The Sun réclame «une nation unie contre le racisme.» Les images de la violence à l'entrée de Wembley ont marqué les Anglais aussi et le Daily Mirror s'inquiète de «ce retour de la face laide du football». Cela pourrait avoir des conséquences sur le choix de la FIFA dans la course à l'organisation du Mondial 2030, comme le rapporte le Daily Telegraph. Bref, l'ambiance n'est plus à la fête en Angleterre.





Varane, comme Mbappé



Raphaël Varane se rapproche très sérieusement de Manchester United. Ce sont les informations qui nous parviennent du Manchester Evening News ce matin. Les négociations entre le joueur et le club anglais avancent très bien et un accord entre les deux parties pourrait intervenir d'ici quelques jours. Du côté du Real Madrid, on semble résigné. D'autant que comme l'indique Marca ce mardi, Varane utilise la même stratégie que Kylian Mbappé au PSG pour arriver à ses fins. Les deux champions du monde ont demandé à quitter le club, mais s'ils n'y parvenaient pas cet été, ils attendraient sagement la fin de leur contrat en 2022 pour être libres. Et vu que le PSG et le Real ne veulent pas sortir de ces affaires sans argent, la question se pose vraiment d'un départ dès ce mercato estival.



Pour Messi, «ça avance bien»



Alors que l'entraînement a repris au FC Barcelone, le président Joan Laporta s'est rendu dans le vestiaire barcelonais afin de donner les grandes lignes pour la saison à venir. Pour résumé, comme l'affiche Sport ce matin, la consigne est claire : il faut gagner de nouveau ! Le président en a profité aussi pour faire un point sur le dossier Lionel Messi. En plein bonheur depuis la victoire de l'Argentine en finale de la Copa America, La Pulga pourrait aussi connaître un autre bonheur prochainement. Celui d'une prolongation avec le Barça. «Ça avance bien», a indiqué Laporta devant ses futurs-ex coéquipiers. Le suspense continue.