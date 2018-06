L'Apr n'est pas un parti structuré, selon le ministre Mansour Faye

Les querelles internes et autres guerres des mots par presse interposée entre responsables du parti au pouvoir sont le fait d'un défaut organisationnel, selon le ministre de l'Hydraulique Mansour Faye.



Selon lui, l'Alliance pour la République n'a pas eu le temps de bien se structurer, depuis sa création (décembre 2008) à maintenant. Il prend ces tiraillements à l'intérieur du parti comme une source de motivation pour les responsables. "Vous savez l'Apr n'est pas un parti structuré. C'est un parti jeune. (...) L'Apr n'a pas eu le temps de s'organiser. Donc, c'est normal qu'il y ait des velléités internes, mais qui poussent les différents acteurs à davantage massifier le parti", a-t-il déclaré à l'émission Grand Jury.



Sur les récentes attaques et contre-attaques, respectivement du député Farba Ngom et Moustapha Cissé Lo, qui se sont accusés mutuellement d'enrichissement illicite, le frère de la Première Dame trouve que c'est un épisode qui n'a aucune importance. "Je ne connais pas les tenants et les aboutissants des déclarations de ces responsables dans la presse. Mais pour moi, c'est tout simplement un jeu politique. Les gens s'accusent mutuellement, peut-être même de fausses accusations", dit-il.