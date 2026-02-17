Saccage des motos à l’UCAD : le Procureur Ibrahima Ndoye annonce des poursuites contre des policiers

Le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a annoncé l’ouverture de poursuites visant certains policiers aperçus dans des vidéos en train de saccager des motos lors des violences survenues à l’UCAD le 9 février dernier.



« En ce qui concerne d’autres éléments relevant de corps d’élite qu’est la Police nationale. Qui dans un moment de crise ont décidé de franchir allégrement les limites tolérables du maintien de l’ordre pour s’attaquer à d’autres membres du tissu social déjà arrêté parfois même neutralisé. Certains s’en prenant même à des motos qu'ils ont sans raison, décidé de saccager », a déclaré le magistrat.



Ibrahima Ndoye a précisé qu’une enquête a été ouverte pour permettre d’identifier les agents concernés. « L’enquête les concernant ouverte depuis l’éclatement des échauffourées, permettra après identification, d’engager des poursuites contre eux ».