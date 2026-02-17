Brigade de Recherche de Keur Massar : le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye interpellé après le point de presse du Procureur

Le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye a été interpellé à la fin du point de presse du Procureur de la République, Ibrahima Ndoye.



Selon des informations relayées par la RFM, il a été conduit à la Brigade de Recherches de Keur Massar dans le cadre de l’enquête portant sur une affaire de transmission volontaire du VIH.



Le journaliste a assuré la retransmission en direct du point de presse pour la RTS au moment des faits.