Renforcement du système de santé : Dabo dispose désormais d’un médecin-chef

Érigé en centre de santé depuis 2023, la commune de Dabo dans le département de Kolda (sud), vient de franchir une étape majeure dans le renforcement de son offre sanitaire avec l’installation officielle de son tout premier médecin-chef. Le Dr Yero Baba Boiro a été installé dans ses fonctions ce mardi 17 février, marquant ainsi un tournant important pour l’accès aux soins dans la localité.



Lors de la cérémonie d’installation, le nouveau responsable sanitaire a affiché sa volonté de travailler dans un esprit d’équipe afin d’améliorer la prise en charge des populations. « Je m'engage à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe soignante car la santé est une œuvre collective », a-t-il déclaré.



Poursuivant son intervention, le médecin-chef a rappelé les priorités de sa mission. « Notre mission commune est claire : offrir des soins de santé de qualité, accessibles à tous, dans le respect de la dignité et de l'éthique », a-t-il souligné, insistant sur l’importance d’un service de santé performant et humain.



De son côté, le maire de la commune, Idrissa Baldé, a salué une avancée longtemps attendue par les populations. Selon lui, l’arrivée du premier médecin-chef constitue une réponse concrète aux nombreuses préoccupations sanitaires des habitants.



« Une grosse épine vient d'être ôtée des pieds des populations qui ont longtemps attendu ce jour. Nous sommes très contents et fiers de l'arrivée de ce médecin », s’est-il réjoui.



L’installation du médecin-chef s’inscrit dans la dynamique de renforcement du système sanitaire local, avec l’ambition d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins au bénéfice des populations de Dabo et des localités environnantes.