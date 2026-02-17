France : le mois de Ramadan 2026 débutera ce mercredi 18 février

La commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris s'est réunie ce mardi 17 février 2026 pour procéder à l'observation du croissant lunaire. À l'issue de cette séance, la date officielle 18évriere a été retenue pour le début du jeûne des musulmans de France.



« Réunie au soir du 29 Chaâbane 1447/H, la commission a croisé les données astronomiques et les observations de la lune. Ce processus, alliant tradition et calculs scientifiques, a permis de confirmer que le premier jour du mois béni de Ramadan 1447/H correspond au mercredi 18 février 2026 », lit-on dans un communiqué publié ce mardi 17 février 2025.



Le Recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, exhorte les fidèles à vivre ce mois de spiritualité dans la bienveillance et la générosité. L'institution insiste sur l'importance de l'unité entre les musulmans de France et sur la recherche d'une harmonie constante avec l'ensemble des concitoyens.



La Grande Mosquée adresse ainsi des pensées fraternelles aux chrétiens qui entament également leur période de Carême ce mercredi. Ce temps de prière et de partage commun est présenté comme une source d'espérance partagée.



Au-delà de la dimension rituelle, la Grande Mosquée de Paris formule des vœux pour l'apaisement des souffrances à travers le monde. Elle invoque la miséricorde divine pour les victimes de la violence, de la maladie et de l'injustice, espérant que ce mois sacré apporte les bienfaits nécessaires à la sérénité de tous.