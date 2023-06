L’Arabie saoudite offre un pont d’or à Karim Benzema, selon la presse espagnole

Après Cristiano Ronaldo, le football saoudien attirera-t-il le Ballon d’or ? Selon plusieurs médias, la star française, courtisée, aurait fait son choix mais n’en aurait pas encore informé le Real Madrid. Un départ ne serait pas à exclure.



Karim Benzema ne finira peut-être pas sa carrière au Real Madrid, ni à Lyon certainement. À 35 ans, l’attaquant français pourrait suivre les traces d’un certain Cristiano Ronaldo et découvrir le championnat d’Arabie saoudite.



Selon la presse espagnole, la Saudi Pro League proposerait des conditions folles à la star française avec un salaire de 100 millions d’euros nets par an. Il pourrait aussi choisir le club où il souhaite évoluer.



Initialement sous contrat jusqu’à la fin de cette saison, Karim Benzema a bénéficié d’une activation automatique d’une année supplémentaire après avoir obtenu le Ballon d’or. Toutefois, le club madrilène serait prêt à laisser partir son attaquant si ce dernier le souhaite.



Selon The Athletic, le Real a bien confirmé avoir reçu une offre en provenance d’Arabie saoudite. Mieux, le club connaîtrait même la décision du KB9. Un joueur cadre du Real confirme que le club merengue ne s’opposera pas à un départ de Benzema.



25 titres remportés avec le Real



Selon El Larguero, les choses semblent aller vite puisque l’entourage de Benzema ne dément pas qu’il pourrait faire ses adieux cette semaine. La radio Cadena Ser affirme même que les supporters du Real organisent d’ores et déjà une célébration pour le dernier match de la saison dimanche (18h30) contre l’Athletic Bilbao.



La venue de Benzema s’inscrit dans un vaste programme établi par l’Arabie saoudite dans le but de décrocher l’organisation de la Coupe du monde 2030. D’ailleurs, le joueur français pourrait devenir un des ambassadeurs de ce projet.



Le Parisien