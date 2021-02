L'Armée sénégalaise dénonce des "allégations mensongères" concernant des pertes qu'elle aurait subies

L’Armée sénégalaise a dénoncé des « allégations mensongères concernant des pertes qu'auraient subies, indique un communiqué transmis à PressAfrik lundi.



« De fausses allégations postées sur un site de propagande et partagées sur les réseaux sociaux, font état de « sept militaires sénégalais tués dans une embuscade au nord Sindian. C'est le lieu de rappeler que, durant les opérations en cours en Zone militaire 5 (Ziguinchor), les Armées n'ont dénombré qu'un seul blessé », informe la Dirpa.



Elle précise que « cet incident est survenu le 03 février 2021 lors de l'attaque de la position adverse de Badiong au cours de laquelle un militaire du rang du 3Bataillon d'infanterie a reçu un éclat qui lui a causé une légère blessure au bras. Immédiatement pris en charge au plan médical, son état est très stable ».



En plus, un autre incident a opposé une patrouille militaire à trois (03) éléments armés, le

06 février 2021, dans le nord Sindian. L'action déterminante de notre patrouille a obligé ces éléments armés à battre en retraite vers le nord.



En tout état de cause, les Armées sénégalaises restent « convaincues du sens de discernement de nos compatriotes et de l'opinion publique ». Du reste, « rien ne saurai entamer leur ferme détermination à remplir leur mission régalienne de protection de populations et de défense de l'intégrité du territoire national ».