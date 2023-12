L'Assemblée générale de l'ONU vote à nouveau en faveur d'un "cessez-le-feu humanitaire" à Gaza

Lors d'une réunion spéciale mardi 12 décembre, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté avec une large majorité une résolution exigeant "un cessez-le-feu humanitaire immédiat" dans la bande de Gaza, un texte non-contraignant. Comme lors du précédent vote fin octobre, Israël et les États-Unis ont voté contre.

Fervent soutien d'Israël, le président américain Joe Biden a critiqué mardi de manière inédite le gouvernement israélien pour son opposition à une solution "à deux États", et l'a mis en garde contre une érosion du soutien international à cause des "bombardements aveugles" de Gaza.



Dans la nuit de lundi à mardi, le Hamas a fait état de violents affrontements dans le centre de la bande de Gaza. De nouveaux raids meurtriers ont visé mardi Khan Younès et Rafah. Des frappes sur deux maisons à Rafah ont fait 24 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas.



Le ministère de la Santé du Hamas a accusé l'armée israélienne d'avoir lancé un assaut contre l'hôpital Kamal Adwan, au nord de la bande de Gaza.



Le ministère de la Santé du Hamas a fait état mardi de 18 412 morts dans les bombardements israéliens, majoritairement des femmes et des moins de 18 ans.



Selon Israël, 1 200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées lors de l'attaque du 7 octobre et environ 240 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza. Au total, il reste 135 otages à Gaza, y compris des corps, d'après l'armée.