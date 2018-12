L'Australie reconnaît Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël

Un boycott des produits australiens ?

Face à Israël, le Premier ministre australien a tracé non pas une ligne politique, mais un véritable zig-zag : si Scott Morrison a reconnu Jérusalem-Ouest capitale d'Israël, l'ambassade australienne restera à Tel-Aviv. Elle déménagera quand un accord de paix aura été trouvé avec les Palestiniens.Scott Morrison a tancé l'ONULe Premier ministre a tancé l'ONU, qui « harcèle » Israël avec des résolutions « partisanes ». mais parallèlement, il a promis de reconnaître Jerusalem-Est comme capitale d'un potentiel Etat palestinien. En Australie, les réactions sont partagées. Une organisation représentant la communauté juive de l'Etat de Sydney accueille favorablement le choix de Jérusalem-Ouest par l'Australie, même si Israël considère que Jérusalem doit être sa capitale une et indivisible.Quant au Réseau australien de soutien à la Palestine, il estime que l'Australie récompense Israël pour sa politique d'expansion territoriale, et donc « sabote le processus de paix ». Enfin, beaucoup redoutent le boycott des produits agricoles australiens par les pays soutenant la Palestine et la colère de l'Indonésie, qui avait suspendu la négociation d'un accord de libre-échange avec l'Australie pour l'inciter à garder son ambassade à Tel-Aviv.