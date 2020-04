L'Autorité de régulation des marchés publics désormais rattachée à la Présidence

Le président Macky Sall a rattaché, par décret, l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) à la présidence de la République, selon l'Observateur, qui précise que cette décision s'explique par la suppression de la Primature.



La rapport de présentation du décret n°2020-968 du 20 avril modifiant le décret n°2019-910 du 15 mai 2019 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, le Secrétariat général du Gouvernement et les ministères, a consacré le rattachement de l'Armp au Secrétariat général de la présidence de la République.



Lequel décret "a habilité le secrétaire général de la présidence à procéder à la certification par notification écrite à l'organe chargé du contrôle des marchés publics et à celui chargé du contrôle des marchés publics que pour les motifs impérieux d'intérêt général x l'attribution d'un marché doit être poursuivie immédiatement", lit-on dans le rapport de présentation.