L’Égypte et la Somalie signent un accord de partenariat stratégique, au niveau militaire surtout

Depuis le mois d’août, ce n’est pas moins de 3 000 militaires égyptiens qui ont été envoyés en Somalie. Officiellement, ils participent à l’entrainement des forces somaliennes pour combattre le terrorisme et sécuriser le pays. L’Égypte a aussi fait trois livraisons d’armes légères à la Somalie.



À partir de cette année, les militaires égyptiens doivent être intégrés à la Mission d’appui et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (ATMIS).



Du Caire, le président Abdel Fattah al-Sissi a réitéré que la présence militaire égyptienne n’était dirigée contre personne. Rappelons toutefois que l’Égypte et l’Éthiopie, le grand voisin de la Somalie, sont en conflit sur les eaux du Nil, suite à la construction d’un barrage par Addis-Abeba.



Le Caire est aussi opposé à l’accès à la mer, donné à l’Éthiopie, par la province sécessionniste du Somaliland.



Un accord de coopération militaire a aussi été signé, en octobre, entre l’Égypte et l’Érythrée.