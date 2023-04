L’Espagne enfonce le Real Madrid après sa terrible humiliation, Liverpool fonce sur un flop de Manchester City

Le Real Madrid prend cher après sa lourde défaite, Liverpool veut sortir le chéquier pour un flop de Pep Guardiola et l’Europe se passionne pour le choc entre Arsenal et Manchester, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Real Madrid se fait détruire



En Espagne, c’est une déflagration qui a secoué le Real Madrid hier ! Dans le cadre de la 31e journée de Liga, les Merengues se sont largement inclinés (4-2) sur la pelouse de Girona. Marca a assisté à une «déconnexion» et a surtout été mis dans l’«embarras» par la prestation du Real.



«Taty Castellanos détruit un Madrid apathique avec quatre buts. L’attitude défensive des Madrilènes a été exécrable face à une grande équipe de Gérone, Militao a mené le naufrage. Ancelotti a déclaré : "Nous nous excusons, l’équipe n’a pas joué".

Heureusement que Vinicius tient bon avec un but et une passe décisive», rapporte le quotidien madrilène.



Même sentiment en Une de AS qui met en avant le quadruplé de Taty Castellanos en évoquant «une fête et une verveine» ! «Taty Castellanos réalise un coup de poker historique face à une équipe madrilène qui démissionne de la Liga avec une défense invisible».



Voilà qui est clair ! Forcément, en Catalogne, on se réjouit de la débâcle madrilène à l’image du journal Sport qui placarde «humiliation» sur sa première page. «Les Merengues ont subi une défaite retentissante à Montivili et ont abandonné le championnat», écrit le média pro-Barça.



Pour Mundo Deportivo ou L’Esportiu, le FC Barcelone ne pouvait pas espérer mieux pour mettre une main sur le titre de champion, le Barça a la possibilité de prendre 14 points d’avance ce soir en cas de victoire au Rayo Vallecano.



Liverpool veut Kalvin Phillips



Outre-Manche, ce qui fait la Une c’est le mercato ! Et c’est Liverpool qui a des idées pour cet été. Ce matin, le Daily Star annonce que les Reds veulent s’offrir un flop de Manchester City, Kalvin Phillips. Le tabloïd rapporte que «Klopp est à la recherche de Kalvin pour 40 M€».



Une information qui revient aussi en Une du Daily Mirror et là aussi le montant de 40 M€ est évoqué. On rappelle que Kalvin Phillips est arrivé l’été dernier pour 49 M€ mais l’international anglais n’a pas réussi à s’imposer à City et n’a disputé que 16 matches toutes compétitions confondues cette saison. Liverpool veut donc en profiter !



Le choc entre Man City et Arsenal est attendu !



Ce soir c’est le choc pour le titre en Premier League, alors L’Équipe s’en amuse et titre «la Premier League des Champions» ! «Décisif pour le titre de champion d’Angleterre, le choc entre Manchester City et Arsenal passionne autant qu’une grande affiche de Coupe d’Europe», constate le quotidien sportif français.



En Angleterre, on ne dit pas autre chose justement car pour le Daily Express, c’est une «question de vie ou de mort» pour les deux équipes mais surtout pour les Gunners car «Arteta va "tuer" ses joueurs s’ils s’écroulent à City.»



Pour le Daily Mail, c’est simple, c’est «tuer ou être tué» dans cette fin de saison passionnante. «Arteta demande à Arsenal d’aller au bout du combat pour le titre.» Le message est clair pour l’entraîneur londonien.



Enfin, The Guardian met en avant la déclaration de Pep Guardiola qui a estimé que c’était «bon signe pour les Gunners d’être nerveux», car cela veut dire qu’ils ont la pression et que les Cityzens ont un coup à jouer dans cette rencontre.