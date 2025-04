L'Espagne et le Portugal frappés par une panne d'électricité massive

Des rues bondées d'habitants, téléphone à la main, en quête d'un hypothétique signal, des véhicules obligés de rouler au pas à cause de feux de circulation en panne, des métros et des trains à l'arrêt, des personnes bloquées dans les ascenseurs... Une panne d'électricité géante frappe depuis ce lundi midi l'Espagne et le Portugal, créant chaos et confusion. « La pire panne de courant de l'histoire récente de l'Espagne a touché des millions de citoyens dans tout le pays, à l'exception des îles, et au Portugal », écrit le quotidien espagnol El País .



Julie Harari, une habitante de Madrid, se trouvait au travail quand son ordinateur s'est éteint soudainement « vers 12h15 ». « J'ai continué à travaille un petit peu et je me suis rendu compte que ça bougeait pas mal dehors. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait une coupure de courant dans toute l'Espagne », raconte-t-elle au téléphone. Maria Carolina Garcia, qui réside à San Juan de Alicante, au sud-est du pays, a tout même pu prendre un bus pour regagner son domicile. « Nous sommes entrés dans un supermarché, l'un de ceux qui se trouvent près de la maison et qui était encore ouvert. Les gens se sont empressés de faire des courses, les chariots étaient pleins », témoigne-t-elle.



La cause encore indéterminée

Les hôpitaux n'ont pas été affectés grâce à l'usage de générateurs. « Il y a des prises dont l'hôpital garantit qu'elles fonctionneront toujours, quoi qu'il arrive. Il s'agit, par exemple, des unités de soins intensifs, des ventilateurs, du système de surveillance, des machines qui permettent, par exemple, une assistance cardiovasculaire... », explique ainsi Antonio Martinez, chef du service pédiatrique de l'hôpital universitaire de Tolède. Mais impossible d'alimenter l'ensemble de l'hôpital, car la consommation est gigantesque. Mais les générateurs ne disposent en moyenne que de 24 heures d'autonomie et dans certains hôpitaux, des patients sous oxygène ont dû être transférés dans d'autres établissements mieux équipés, alors qu'un comité d'urgence a été mis en place.



L'origine de la panne massive qui touche la péninsule ibérique « reste à déterminer », a annoncé lundi à l'AFP le gestionnaire français du réseau électrique à haute tension, RTE. Rien n'est exclu pour le moment concernant les causes, notamment une cyberattaque. Mais il n'y a, jusqu'à présent, « pas d'indication d'une cyberattaque », a indiqué le président du Conseil européen, Antonio Costa, qui suit de près la situation.



Pedro Sanchez espère « un rétablissement rapide »

À l'issue d'une réunion extraordinaire du conseil de sécurité national, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a indiqué ce lundi soir que l'approvisionnement avait été rétabli dans plusieurs territoires du nord et du sud de la péninsule grâce aux interconnexions avec la France et le Maroc. En parallèle, les centrales à gaz et hydroélectriques ont « été réactivées dans tout le pays, ce qui devrait nous permettre un rétablissement rapide de l'approvisionnement » de l'électricité dans toute l'Espagne, a tenu à rassurer le dirigeant socialiste lors d'une déclaration solennelle depuis sa résidence officielle.



« L'Espagne dispose des outils pour faire face à ce type de situations », a-t-il insisté. « Il n'y a pas de problèmes d'insécurité. Notre système hospitalier fonctionne correctement » et « il y a des groupes électrogènes dans les centres sanitaires qui fonctionnent normalement et disposent d'une large autonomie », a encore affirmé Pedro Sanchez. Le chef du gouvernement a donc appelé les Espagnols à la « responsabilité » et au « civisme ». Alors que des infox ont commencé à se propager sur les réseaux sociaux, il les a également enjoints à « s'informer par les canaux officiels » de communication et à ne pas spéculer.