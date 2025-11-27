L’Espagne s’incline devant son roi Mbappé, Liverpool se fait fracasser au pays

Mbappé, roi d’Espagne

Kylian Mbappé a sauvé son entraîneur Xabi Alonso qui était en sursis. Le coach espagnol peut souffler et remercier son sauveur «Mbappé Mbappé Mbappé Mbappé», auteur d’un quadruplé comme le met à l’honneur Marca. Le journal L’Équipe répond au journal espagnol avec un «Mbappé si si si si», bref ça donne le ton, il n’y en a que pour le Français ce matin. Le capitaine de l’Équipe de France continue de porter le Real Madrid cette saison et de défier les statistiques. Hier, il a signé un quadruplé contre l’Olympiacos, son premier en Ligue des Champions, le troisième de carrière. 3 des 4 buts ont été inscrits en 7 petites minutes, dont un de la tête ! L’Espagne s’incline devant son roi à tel point que le journal AS demande à ce qu’on renomme le Real Madrid, le «Real Mbappé C.F» ! Tranchant dans ses appels, tueur devant les cages, le Kyks a régalé et a inscrit son nom au panthéon en rejoignant des légendes comme Di Stéfano, Puskas et CR7, les seuls à avoir inscrit un quadruplé sous le maillot merengue.



Liverpool s’enfonce dans une profonde crise

Liverpool s’est fait humilier par le PSV, très lourde défaite 4 buts à 1. Liverpool devait montrer un autre visage face au club néerlandais après l’humiliation face à Nottingham Forest 3-0 en championnat. Et bien, c’est raté, le club de la Mersey s’enfonce dans la crise avec désormais neuf défaites en douze matchs, leur pire série depuis la saison 1953-54. Plus que jamais, la saison des Reds prouve que l’argent ne fait pas le bonheur. Tout le monde s’attendait à voir Liverpool tout écraser après son mercato dantesque, et bien, c’est tout le contraire. C’est un «désastre», placarde le Daily Mirror qui met en avant la main du capitaine Van Dijk qui a plombé d’entrée les Reds. Le Daily Express est piquant ce jeudi matin avec ce titre : «les machines à sous ont perdu le fil». Le Daily Star prend en grippe l’entraîneur Arne Slot sans solution qui a pris une correction chez lui, aux Pays-Bas.



Arsenal favori au sacre final

Dans l’autre gros choc de la soirée, Arsenal a envoyé un sacré message à l’Europe entière. Dans un Emirates Stadium en feu, Arsenal a infligé au Bayern Munich son premier revers en Ligue des Champions, prenant par la même occasion la tête de la phase de Ligue. «Rouge chaud», s’enflamme le Daily Mail. Les Gunners ont terrassé leur bête noire et par la même occasion l’ex-buteur du grand rival Tottenham, Harry Kane. Dans ce choc entre les deux meilleures équipes d’Europe actuellement, Arsenal a confirmé son étiquette de grand «favori» pour le sacre final, estime Mundo Deportivo. La nouvelle «terreur» de l’Europe écrit le journal AS. Amplement mérité pour cette équipe qui semble enfin avoir atteint son plein potentiel après des années de construction de la main de maître de Mikel Arteta.