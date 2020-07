L'Etat fixe les modalités de passage en classe supérieure

Après avoir permis aux élèves des classes de CM2, 3e collège et Terminale de reprendre les cours, pour les examens de fin d’année, l’Etat du Sénégal a défini de nouvelles modalités pour les apprenants en classe intermédiaire.



Désormais, les élèves en classe CI, CP, CE1, CE2, CM1, n’ont besoin que d’une moyenne d’au moins 4,5/10 pour passer en classe supérieure. Pour ceux du moyen et secondaire, il leur faut au minimum une moyenne de 9/10.



Le ministre de l’Education a indiqué que les élèves des classes de CM2 n’ayant pas réussi aux examens sont proposés au redoublement intra-étape. Aucun n’élève ne doit être exclu pour insuffisances de résultats.



Les élèves en primaire dont la moyenne est comprise entre 4 et 4,49/10 et ceux du secondaire dont la moyenne est comprise entre 8 et 8,99/10, ont la possibilité de faire une réclamation auprès du directeur d’école ou chef d’établissement. La période des réclamations est fixée du 31 juillet au 15 septembre 2020 avant les tests qui sont prévus le 6 novembre.