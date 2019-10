L’Etat va s’occuper du rapatriement du corps de Alcaly Cissé

Le président Macky Sall et son ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba vont s’occuper du rapatriement du corps de Alcaly Cissé, décédé dans une prison en Arabie Saoudite, a dit Sory Kaba, directeur des Sénégalais de l’extérieur.



« Je préfère ne pas me prononcer parce que ça se règle à haut niveau », se réserve Sory Kaba qui a présenté ses condoléances à la famille éplorée, renseigne L’Observateur.



Lundi dernier, le juge saoudien a requis le remboursement de la somme que doit l'ancien député libéral Alcaly Cissé, décédé dans une prison en Arabie Saoudite, à la partie plaignante, pour livrer le corps sans vie à sa famille, selon la Rfm.



Alcaly Cissé a été condamné en 2012 par la justice saoudienne à une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme, pour « charlatanisme et escroquerie portant sur environ 3 milliards de francs Cfa ».