L’Europe s’incline devant le sacre historique du Bayer Leverkusen, l’Espagne met une pression monstrueuse à Mbappé

Le titre historique du Bayer Leverkusen salué partout en Europe, la Catalogne attend Mbappé de pied ferme, l’Italie au chevet d’Evan Ndicka, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Bayer Leverkusen, nouveau roi d’Allemagne !



Mesdames et messieurs, après 120 ans d’existence, le Bayer Leverkusen a enfin soulevé le premier Meistershale de son histoire, mettant fin à près de 11 ans de suprématie nationale du Bayern Munich ! En écrabouillant le Werder Brême hier sur le score de 5-0 grâce à un triplé de Florian Wirtz, les hommes de Xabi Alonso sont rentrés dans l’histoire du football allemand. Pour le quotidien Bild, c’est «le miracle du maître».



L’équipe de Xabi Alonso est saluée par toute l’Europe ce lundi matin. En Espagne, AS indique qu’un «nouveau Kaiser» a fait son apparition en la personne de Xabi Alonso. Au Portugal, le journal Record préfère mettre en avant la joie des supporters du Bayer qui n’ont pas attendu le coup de sifflet final pour envahir le terrain et on peut les comprendre après tant d’années d’attente. Des scènes incroyables qu’on adore voir dans le football.



Pour L’Equipe, c’est un «bonheur historique »! Pour le Bayer Leverkusen, ce titre n’est qu’un premier pas vers la gloire suprême puisqu’un triplé championnat-coupe-Europa League est toujours possible !



Le Barça a trouvé la parade pour contre Mbappé



Fantomatique au match aller, Kylian Mbappé sera particulièrement attendu lors du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG. En Catalogne, on craint le retour de flamme et tout le monde a en tête son formidable triplé il y a quelques années dans un Camp Nou qui sonnait creux.



Pour AS, ce sera soit «un triste au revoir ou l’exploit attendu» pour Mbappé. Son compatriote Jules Koundé tentera de le stopper, ce qu’il avait plutôt bien réussi à faire au match aller. Le Français, qui s’est vu confier cette mission, fait tout pour en tout cas ! Il a été aperçu à la salle de sport à 4h du matin après la victoire face à Cadix. Mbappé est prévenu !



Plus de peur que de mal pour Ndicka



En Italie, la rencontre entre l’Udinese et l’AS Roma hier a été interrompue à cause d’un malaise du défenseur franco-ivoirien Evan Ndicka. Il a été transporté à l’hôpital, se tenant le torse au moment de quitter la pelouse sur civière. «Peur sur le terrain», écrit La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour.



Ce lundi matin, toute l’Italie est au chevet du joueur de 24 ans qui est hors de danger, rassurez-vous. La piste d’une crise cardiaque a été écartée, mais le joueur doit rester à l’hôpital pour passer des examens complémentaires.



Le Corriere dello Sport relaye aussi la grosse frayeur pour N’Dicka alors qu’Il Romanista souhaite lui donner de la force. L’AS Roma a posté une photo de son joueur, souriant depuis son lit d’hôpital, histoire de rassurer tout le monde. Gros soutien au joueur et à sa famille.