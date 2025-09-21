L'Heure de Vérité du Sport Sénégalais: Quand le "Jub Jubal Jubanti" frappe à la porte des privilèges ! (Par Léon Diomaye Gning)

Au moment où la vision politique sportive déclinée à travers l'agenda national de transformation systémique "Sénégal 2050", par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye ,accompagné en cela par le Premier Ministre Ousmane Sonko, certains dirigeants sportifs ne sont motivés que par des intérêts cryptopersonnels.

Le 21 février 2025, une décision a été actée : l'arrêt des subventions inconditionnelles allouées aux clubs ! Cette mesure indispensable ,permettra au ministère de mieux restaurer l'équité entre les disciplines sportives àfin de favoriser la participation du plus grand nombre aux différentes compétitions internationales.

Monsieur Cheikh Seck, en votre qualité de président du club de Jaraaf, je vous interpelle . Vos insinuations et les missions que vous assignez à certains mercenaires de la plume sont creuses. Le sérieux a commencé , fini la récréation, c'est l'heure du Jub Jubal Jubanti . L'appel à la justice et à la rectitude est en marche. Plus rien ne sera comme avant ! Avez-vous le courage de vous montrer, de regarder les Sénégalais en face et de leur expliquer combien de primes vous aviez empochées lors de vos multiples déplacements avec l'équipe nationale A de football ?

En empochant ces millions, issus de l'argent du contribuable sénégalais (le pauvre cultivateur, le pêcheur, la vendeuse de tissus...), quelle était votre vision de développement du sport professionnel ?

Monsieur,on ne joue plus avec l'argent du contribuable sénégalais.

À travers les différents écrits de certains de vos mercenaires de la plume, vous avez parlé des réalités de l'État ? L'État est mieux renseigné que tout le monde, et sait tout.

Pouvez-vous jurer que ces millions ont réellement servi le club que vous prétendez défendre, plutôt que de gaver vos propres poches ? Ces privilèges que vous cherchez désespérément à maintenir, c'est fini !

Ces primes colossales perçues par vous et d'autres.., si elles avaient été orientées vers le développement du football local, nous n'en serions pas à ce stade aujourd'hui. Quelle indécence, quel manque de patriotisme de percevoir des primes au même titre que des joueurs et des techniciens !

Avant l'arrivée de Madame la Ministre Khady Diène Gaye, votre seule obsession était de former des "lobbies" au détriment du développement du sport sénégalais. Imaginez ce que ces sommes auraient pu servir pour nos clubs ou pour l'entrepreneuriat des jeunes !

Le Sénégal accuse un manque criard d'infrastructures sportives de proximité. C'est inacceptable, et nul ne peut vous détacher de ce bilan médiocre.

Nous sommes à l'aube de l'éradication d'un système qui ne profite qu'à un groupuscule et à des médiocres. La Ministre Khady Diène Gaye ne se pliera pas face à la pression ni aux chantages de ceux qui ont plombé notre football. Tout le monde est conscient que certains individus se servent du sport pour arriver à leurs propres fins. C'est l'heure de la redevabilité, de la démocratisation et de l'inclusion sociale par le sport.

On peut être imprudent, mais il faut être honnête. Rien ne pourra désorienter la Ministre de la Jeunesse et des Sports dans sa ferme conviction à écrire en lettres d'or la politique sportive sénégalaise.

Vive l'éthique et la morale du dirigeant sportif !

Léon Diomaye GNING

Chef de cabinet du Ministre de la Jeunesse et des Sports

Quelle honte et quelle indignation !